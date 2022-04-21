Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, в розвідці підкреслюють, що псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації».

ФСБ РФ планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів.

Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців, - підкреслюють в розвідці.

Для проведення «референдумів» завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат. В день «голосування» співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

Як попереджають в розвідці, вказана спецоперація ставить на меті знищення представників українського етносу.

Також це ще й проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що «звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами».

«Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації», - підкреслюють в ГУР Міноборони.

Додамо, раніше стало відомо, що російські війська почали масований наступ на території Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На сьогоднішній день ворожі війська істотно активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Противник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", - сказав Старух.

Старух також закликав людей евакуюватися з прифронтових населених пунктів.

Також повідомлялося, що окупанти провели «референдум» в Розівці на Запоріжжі.

"Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України", - повідомили 19 квітня в Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, в Міноборони України заявили, що вирішальна битва вже почалася.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі російські солдати влаштували бунт, який був придушений "кадирівцями" - стріляли на поразку.

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