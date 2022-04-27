Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час війни став найпопулярнішим серед голів ОВА. В інтерв’ю НВ він відповів, як ставиться до популярності.
«Яка там популярність? Ми як працювали, так і працюємо», - говорить він.
Те що став героєм мемів Кім коментує стримано, наголошуючи, що головне – це виконання робочих обов’язків.
«Тоді це працювало, це потрібно було. Але я на цьому місці не через те, що я в ефірі можу пожартувати, а через ту роботу, яку я виконую. Якщо я не буду справлятися з роботою, мені скажуть: «Ти класний чувак, але до побачення, треба працювати». Саме по цьому принципу центральна влада спілкується з керівниками обладміністрацій. Тому ніхто роботу не відміняв, її багато і треба робити її», - зазначив він.
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Кім наголосив, що жодних конфліктів з центральною владою через свою популярність він не має.
«Не домовляючись, ми працювали в одному напрямку. Думки сходилися, тому ми всі працювали заради однієї мети. І тим паче була ефективність», - зазначив голова Миколаївщини.
Також Кім спростував чутки про те, нібито його просили менше піарити себе.
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