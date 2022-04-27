Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время войны стал самым популярным среди глав ОВА. В интервью НВ он ответил, как относится к популярности.

"Какая там популярность? Мы как работали, так и работаем», - говорит он.

То что стал героем мемов Ким комментирует сдержанно, подчеркивая, что главное-это выполнение рабочих обязанностей.

«Тогда это работало, это нужно было. Но я на этом месте не из-за того, что я в эфире могу пошутить, а из-за той работы, которую я выполняю. Если я не буду справляться с работой, мне скажут: «Ты классный чувак, но до свидания, надо работать». Именно по этому принципу центральная власть общается с руководителями обладминистраций. Поэтому никто работу не отменял, ее много и надо делать ее», - отметил он.

Ким подчеркнул, что никаких конфликтов с центральной властью из-за своей популярности он не имеет.

"Не договариваясь, мы работали в одном направлении. Мысли сходились, поэтому мы все работали ради одной цели. И тем более была эффективность», - отметил председатель Николаевщины.

Также Ким опроверг слухи о том, якобы его просили меньше пиарить себя.

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