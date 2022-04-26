Улюбленець українців Віталій Кім розповів про те, що отримує погрози про свою ліквідацію.

Глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім в ефірі Всеукраїнського телемарафону розповів, що на вихідних українські Збройні сили добряче попрацювали.

"ЗСУ за вихідні попрацювали пристойно. Їх робота, як і розвідки і спецслужб – якісно відрізняється від того, що роблять росіяни", - зазначив Віталій Кім.

Він також підтвердив, що була вже 17-та за рахунком Чорнобаївка, яку раніше анонсував Арестович. За словами Кіма, зараз вони чекають візуального підтвердження, що там сталося, і скільки генералів знищено.

Також глава Миколаївської ОВА розповів, що йому надходять погрози про ліквідацію, проте приліт раніше по держадміністрації він з цим не пов'язує.

"Занадто багато честі витрачати заради мене ракету. Швидше за все, це був видалений з нашого центру управління. Вони може думали, що ми там зібрали військових, управляємо звідти опір. Але нічого у них не вийде, тільки вбили багато мирних людей", - підсумував Віталій Кім.

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