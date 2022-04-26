Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про те, що відбувається в регіоні та оцінив ймовірність спроби окупантів захопити Миколаїв. Про це він сказав у інтерв’ю НВ.

Віталій Кім зазначив, що ракетні обстріли регіону тривають. За минулу добу, 25 квітня, було без жертв, але поранені були.

Також очільник ОВА оцінив ймовірність того, що окупанти спробують захопити Миколаїв.

«Загроза є завжди. Чи це їм вдасться? Ні, не вдасться. З точки зору логіки теж цього не може бути. Але які вони будуть команди отримувати, це інша справа. Ми готуємося до того, що вони можуть піти», - заявив Кім.

При цьому розголошувати плани та робити прогнози, щодо того, що відбуватиметься найближчими тижнями він не став.

«Залежить від точкових успіхів, стратегії, тактики… Я вам навіть натякнути не можу», - сказав Віталій Кім.

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