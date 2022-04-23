Миколаїв знову обстрілювали окупанти, в результаті чого є нові руйнування. Про це розповів голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.
Глава ОВА підтвердив, що ворожим ударом було зруйновано кафе, яке в даний момент не працювало. В результаті жертв немає, стовп один погнувся, шибки повибивало. Також пошкодили лінію електропередач, вибило шибки в будинках.
"Таке відчуття, що у них на картах було написано «Бомбардир», напевно вирішили, що там бомбардувальники. Слава Богу, що там нікого немає, будівля занедбана", - сказав Кім.
Сьогодні комендантська година буде з 19.00 до 05.00 ранку.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Україна висунула рф ультиматум, переговори на межі: з'ясувалося, в чому він полягає
Контроль над Донбасом лише початок: у рф офіційно назвали цілі "другої фази" битв в Україні
"Ласкаво просимо до пекла": окупантів у Мелітополі знищують партизани, рахунок йде на десятки
"Ось таку перемогу Путін приготував нам на 9 травня?": в РФ проговорилися про великі втрати в Україні
"Прошу всіх залишитися вдома в цю ніч. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні і завтра!"- каже Кім.
Ми писали ВСУ скоро отримають нові "пасочки" і привітають окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр оборони Олексій Резніков.
На запитання журналіста, чи має міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони повинні дуже допомогти українським Збройним силам.
"Нові пасочки ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові пасочки для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використовують проти ворога», — сказав він.
Також, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".
Крім того, ЗСУ знищили пункт з офіцерами рф, їх доля сумна.
Як повідомляла Politeka, Резніков звинуватив ООН у потуранні злочинам рф.