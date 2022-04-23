Сьогодні комендантська година буде з 19.00 до 05.00 ранку.

Миколаїв знову обстрілювали окупанти, в результаті чого є нові руйнування. Про це розповів голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.

Глава ОВА підтвердив, що ворожим ударом було зруйновано кафе, яке в даний момент не працювало. В результаті жертв немає, стовп один погнувся, шибки повибивало. Також пошкодили лінію електропередач, вибило шибки в будинках.

"Таке відчуття, що у них на картах було написано «Бомбардир», напевно вирішили, що там бомбардувальники. Слава Богу, що там нікого немає, будівля занедбана", - сказав Кім.

Сьогодні комендантська година буде з 19.00 до 05.00 ранку.

"Прошу всіх залишитися вдома в цю ніч. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні і завтра!"- каже Кім.

Ми писали ВСУ скоро отримають нові "пасочки" і привітають окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр оборони Олексій Резніков.

На запитання журналіста, чи має міністр паску до Великодня, міністр відповів, його "пасочки" надходять регулярно і вони повинні дуже допомогти українським Збройним силам.

"Нові пасочки ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові пасочки для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використовують проти ворога», — сказав він.

Також, Росія позбулася ще одного корабля:"прямував на війну з Україною".

Крім того, ЗСУ знищили пункт з офіцерами рф, їх доля сумна.

Як повідомляла Politeka, Резніков звинуватив ООН у потуранні злочинам рф.