Цього року росія створила нові загрози, які могли би перевершити навіть катастрофу 1986 року.

Окупаційні війська намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, вони рили окопи в Рудому лісі та облаштовували там свої позиції.

Про це у своєму відеозверненні 26 квітня у день пам'яті Чорнобильської трагедії розповів президент України Володимир Зеленський.

"Російські війська, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій просто заборонено навіть стояти. Вони ганяли бронетехніку територією, де захоронені забруднені радіацією матеріали і де кількість радіоактивних часток просто зашкалює", - розповів президент.

План загарбників щодо наступу на Київ зазнав поразки, і вони відступили, розкрадаючи на своєму шляху навіть забруднені радіацією речі.

"Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали і розікрали систему контролю радіаційного стану на Чорнобильській атомній електростанції. Вони розграбували ядерну аналітичну лабораторію, вони вкрали навіть забруднені речі, які конфіскували у порушників правил Зони відчуження", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що через дії окупантів могла статися ядерна катастрофа, якої вдалося уникнути лише завдяки професійності працівників ЧАЕС.

"Лише завдяки професійності і сумлінності наших спеціалістів, які працюють на Чорнобильській станції та на інших об’єктах Чорнобильської зони, вдалося врятувати Україну, вдалося врятувати Європу від нової катастрофи", – наголосив президент.

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