За минулу ніч війська росії завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю і скинули велику кількість фосфорних бомб. Про це повідомив у своєму зверненні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

"Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти і всього, що може використовувати варвар проти людства",- розповів він.

Паламар також повідомив про те, що втрати росії тільки в Маріуполі склали понад 1 млрд 111 млн доларів. На ці гроші уряд рф міг би побудувати школи і лікарні для росіян, підняти пенсію людям похилого віку, які ледь виживають.

Захисники Маріуполя досі тримаються, з честю і мужністю виконують наказ – незважаючи на катастрофічну ситуацію, в якій опинилися. Паламар розповів, в яких страшних муках помирають поранені українці, яким ніхто не може ні допомогти, ні навіть полегшити страждання.



"Нам важко усвідомити, чому нам обіцяють і не діють... Я дякую громаді за підтримку. Без вас про нас, напевно, не говорили б. Ми знаємо, що чим довше стоїмо, тим ситуація на фронті легша. Тим більше ресурсів ворог витрачає тут. А армія за цей час отримує необхідне озброєння для відсічі орді. Ми чуємо і розуміємо заклики "Тримайтеся". Питання тільки в одному: скільки ще?"- сказав Паламар.

Паламар також заявив, що українцям ніколи не вдасться зрозуміти мотиви дій росіян. Тому що ми – інші. Ми будуємо, а не руйнуємо.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, окупанти влаштували на вулицях Маріуполя "зачистки".

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