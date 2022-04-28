Защитники Мариуполя до сих пор держатся, с честью и мужеством выполняют приказ – несмотря на катастрофическую ситуацию.

За минувшую ночь войска россии нанесли около 50 авиаударов по Мариуполю и сбросили большое количество фосфорных бомб. Об этом сообщил в своем обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар.

"Эта ночь это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества", - рассказал он.

Паламар также сообщил о том, что потери россии только в Мариуполе составили более 1 млрд 111 млн долларов. На эти деньги правительство рф могло бы построить школы и больницы для россиян, поднять пенсию старикам, которые едва выживают.

Защитники Мариуполя до сих пор держатся, с честью и мужеством выполняют приказ – несмотря на катастрофическую ситуацию, в которой оказались. Паламар рассказал, в каких страшных муках умирают раненые украинцы, которым никто не может ни помочь, ни даже облегчить страдания.



"Нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют... Я благодарю общество за поддержку. Без вас о нас, наверное, не говорили бы. Мы знаем, что чем дольше стоим, тем ситуация на фронте легче. Тем больше ресурсов враг тратит здесь. А армия за это время получает необходимое вооружение для отпора орде. Мы слышим и понимаем призывы "Держитесь". Вопрос только в одном: сколько еще?" – сказал Паламар.

Паламар также заявил, что украинцам никогда не удастся понять мотивы действий россиян. Потому что мы – другие. Мы строим, а не разрушаем.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Как сообщала Politeka, оккупанты устроили на улицах Мариуполя "зачистки".

Также Politeka писала, защитники Мариуполя показали, как живут заблокированные мирные жители.



