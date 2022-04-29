Херсонську область намагатимуться приєднати до Криму. Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв в інтерв’ю НВ.
Колихаєв заявив, що окупанти розуміють, що жодного референдуму не вдасться і намагаються знайти усілякі способи забрати українську територію.
Загарбники вже призначили своїх коменданта області і коменданта міста.
«Вони призначили нового голову обласної адміністрації - Сальдо Володимира Васильовича, та нового міського голову — Кобця Олександра Юрійовича», - розповів Колихаєв.
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Мер Херсона зазначив, що спілкуючись з жителями міста приходить до висновку, що референдуму не буде. Ознак його підготовки наразі немає.
«Що я бачу: референдуму не буде. Думаю, що вони, швидше за все, [планують область] приєднувати до [Криму]. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до референдуму немає», - повідомив Колихаєв.
Нагадаємо, у Херсоні люди вийшли на мітинг проти псевдореферендуму.
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