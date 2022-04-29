Херсонскую область будут пытаться присоединить к Крыму. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью НВ.
Колыхаев заявил, что оккупанты понимают, что никакого референдума не получится и пытаются найти всевозможные способы забрать украинскую территорию.
Захватчики уже назначили своих коменданта области и коменданта города.
"Они назначили нового главу областной администрации — Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову — Кобца Александра Юрьевича», - рассказал Колыхаев.
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Мэр Херсона отметил, что общаясь с жителями города приходит к выводу, что референдума не будет. Признаков его подготовки пока нет.
"Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыма]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет", - сообщил Колыхаев.
Напомним, в Херсоне люди вышли на митинг против псевдореферендуму.
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