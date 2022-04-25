Священик Сергій Чудинович з Херсона розповів про всі жахи, які переніс у полоні в окупантів. Відповідне відео Чудинович опублікував у Facebook.
Коли він перебував у полоні, його змушували записувати відео, де священик каже, що з ним все добре. Насправді ж все було навпаки. До церкви до священика увірвалися рашисти в балаклавах. Вони скрутили його і відвезли в Головне управління Нацполіції в Херсоні.
"Спочатку проводили ввічливу розмову, а потім мене звинуватили в тому, що я член територіальної оборони. Це не так. Далі на мене наділи шапку, зав'язали ніс і шию. І сказали, що я дві години буду думати. Мені не давали пити воду, не пускали в туалет, взяли зразок ДНК і відбитки пальців",- розповів Чудинович.
Далі його почали катувати. Окупанти говорили, що життя чоловіка закінчилося і його розбиратимуть на частини. Чоловіка били кийком в область серця, по ногах, душили, не давали пити, а потім замість води дали горілку.
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"Дали в руки кийок помацати руками і сказали, що мене згвалтують ним. Били, потім почали розстібати штани, роздягли, поставили на коліна, притиснули і сказали, що запхають в мене кийок. Я прощався з життям, молився. Намагалися зґвалтувати",- розповів священнослужитель.
6 квітня священнослужитель зміг втекти на підконтрольну Україні територію, де звернувся в поліцію і розповів про причини своєї співпраці з окупантами.
Він зізнався, що злякався і навіть підписав якийсь документ. Тепер Чудиновичу за це соромно.
Нагадаємо, окупанти розібрали завод під Харковом, щоб влаштувати там концтабір.
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