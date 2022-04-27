У Херсоні на 27 квітня окупанти запланували псевдореферендум, але жителі влаштували проукраїнський мітинг.

У тимчасово окупованому Херсоні вранці 27 квітня жителі вийшли на мирний мітинг проти проведення в місті псевдореферендуму. У відповідь окупанти застосували проти людей сльозогінний газ і закидали громадян світлошумовими гранатами. Про це повідомляють українські телеграм-канали та публікую відео з місця подій.

Як повідомила директор Центру екстреної медичної допомоги Інеса Чамлай, під час розгону мітингу двоє людей отримали травми і їм знадобилася медична допомога. Деякі ЗМІ повідомляють про чотирьох постраждалих в результаті розгону мітингу.

Як відомо, російські війська тимчасово взяли під свій контроль обласний центр і ряд населених пунктів Херсонської області і, за даними Генштабу ЗСУ, хочуть вийти на адмінкордони Херсона.

За даними розвідки України, окупанти хочуть провести голосування на" референдумі "щодо створення чергової псевдореспубліки" ХНР " і визнання окупаційної влади. Для цього на окупованій території друкують бюлетені, бланки, брошури, плакати та буклети. Імітація волевиявлення народу запланована на 27 квітня. Напередодні, 26 квітня, російські війська в Херсоні "призначили" нових керівників-колаборантів.

Крім того, російсько-окупаційні війська планують організувати примусову мобілізацію жителів Херсона для війни з Україною. Але навіть незважаючи на окупацію, поширення дезінформації і пропаганди і спробу ввести в області рублі, місцеві жителі виходять на акції протесту.

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