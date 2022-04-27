У Херсонській області близько двох тисяч засуджених за тяжкі злочини можуть опинитися на волі. Про це в Facebook повідомила начальниця Департаменту у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Херсонської міської ради Гаяне Оганесян.

На сьогоднішній день в Херсонській області дві тисячі ув'язнених відбувають покарання за тяжкі злочини. Оганесян зазначає, що частина цих засуджених хворіє на туберкульоз і потребує постійного медичного нагляду і ліки.

"Це вбивці і ґвалтівники, які можуть завтра опинитися на вулицях міста. Якщо службовці пенітенціарної системи складуть свої повноваження, нікому буде охороняти злочинців. Місто може проникнути в хаос, а херсонці опиняться під подвійною небезпекою",- повідомила Оганесян.

Поки невідомо, яким чином російські окупанти можуть скористатися цією ситуацією. Начальниця Департаменту у справах ЗМІ не виключає, що війська РФ можуть видати їм зброю і кинути в бій.

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