Один з керівників оборони Маріуполя – командир 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина зробив декілька звернень до очільників світових держав, до Папи Римського. Однак світові лідери на ці звернення не відповіли, розповів захисник Маріуполя в інтерв’ю Lb.ua, а також розповів, як відбувається комунікація з президентом України Володимиром Зеленським.

«Крім нашого президента, більше ніхто будь-яким чином не виходив на зв’язок, якщо казати про лідерів, до яких я звертався. Ні в письмовому, ні в телефонному чи будь-якому іншому форматі. Жоден зі світових дипломатів або представників міжнародних гуманітарних місій не виходив ні на мене, ані на побратимів, які є командирами в гарнізоні Маріуполя поруч зі мною», – зазначив Волина.

Також він зазначив, що президент виходить на зв'язок, коли це потрібно, однак проблема в іншому.

«Комунікація є, але, мені здається, що нашому лідеру, його помічникам дуже необхідна міжнародна допомога. Я думаю, що в нього до нас мало відповідей, саме тому йому мало є що нам сказати. А так, він на контакті, не пропадає. Якщо нам потрібен зв’язок із ним, ми його маємо, але конкретики він нам не може надати, як і будь-хто інший», - сказав Сергій Волина.

«…вже протягом двох місяців я особисто спілкуюсь з президентом України, це і телефонні розмови і SMS посеред ночі, як справжні друзі, які підтримують один одного у складну мить», - писав Сергій Волина на своїй сторінці в Фейсбук.

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