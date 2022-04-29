Подробиці про нищівні атаки окупантів на Маріуполь повідомив один з керівників оборони міста – командир 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина в інтерв’ю Lb.ua.

Він наголосив, що загарбники використовують навіть заборонені боєприпаси та ведуть щільний вогонь.

«Я підтверджую, що (росіяни - С.К.) застосовують фосфорні боєприпаси, вони не нехтують нічим, просто зносять, спалюють з лиця землі об’єкт, на якому ми знаходимось. Тут немає жодної будівлі, яка б залишилась цілою. Вогонь настільки щільний і потужний, що неможливо передати. За 10 годин сонного часу уночі було більше ніж 50 авіаударів, не кажучи про роботу морської артилерії, яка працює з військових кораблів Росії, про сухопутну артилерію, яка не стихає. Ми навіть не рахуємо кількість того вогню», - зазначив командир 36 бригади морської піхоти.

Також Сергій Волина назвав ймовірну причину нещадного знищення окупантами Маріуполя.

«Я думаю, що вони маскують злочини, військові злочини, які відбулися на території Маріуполя. Ми всі знаємо про мобільні крематорії. Про те, що росіяни після того, як світ побачив звірства в Бучі, намагаються знищити сліди таких самих звірств в Маріуполі, щоб, коли ми його звільнимо, не було точної цифри тих, хто загинув», - зазначив захисник Маріуполя.

Нагадаємо, Арестович розповів, як відгукнеться Росії захоплення Маріуполя

Як повідомляла Politeka, у мережі показали кадри з понівеченого окупантами Маріуполя

Також Politeka писала, що лікар з Маріуполя розповів про трагучну долю дітей у зруйнованому місті