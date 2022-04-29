Подробиці про нищівні атаки окупантів на Маріуполь повідомив один з керівників оборони міста – командир 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина в інтерв’ю Lb.ua.
Він наголосив, що загарбники використовують навіть заборонені боєприпаси та ведуть щільний вогонь.
«Я підтверджую, що (росіяни - С.К.) застосовують фосфорні боєприпаси, вони не нехтують нічим, просто зносять, спалюють з лиця землі об’єкт, на якому ми знаходимось. Тут немає жодної будівлі, яка б залишилась цілою. Вогонь настільки щільний і потужний, що неможливо передати. За 10 годин сонного часу уночі було більше ніж 50 авіаударів, не кажучи про роботу морської артилерії, яка працює з військових кораблів Росії, про сухопутну артилерію, яка не стихає. Ми навіть не рахуємо кількість того вогню», - зазначив командир 36 бригади морської піхоти.
Також Сергій Волина назвав ймовірну причину нещадного знищення окупантами Маріуполя.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
Бабуся стала шпигункою: на Харківщині спіймали жінку, яка зливала координати ЗСУ
Вогонь дійшов до Москви: у столиці рф прогриміли вибухи і спалахнула багатоповерхівка, кадри
Окупанти видихнуться: скільки днів може тривати наступ, озвучено терміни
"А там серце вже не витримало": у окупантів паніка через величезні втрати після вторгнення в Україну
«Я думаю, що вони маскують злочини, військові злочини, які відбулися на території Маріуполя. Ми всі знаємо про мобільні крематорії. Про те, що росіяни після того, як світ побачив звірства в Бучі, намагаються знищити сліди таких самих звірств в Маріуполі, щоб, коли ми його звільнимо, не було точної цифри тих, хто загинув», - зазначив захисник Маріуполя.
Нагадаємо, Арестович розповів, як відгукнеться Росії захоплення Маріуполя
Як повідомляла Politeka, у мережі показали кадри з понівеченого окупантами Маріуполя
Також Politeka писала, що лікар з Маріуполя розповів про трагучну долю дітей у зруйнованому місті