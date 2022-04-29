Про те, яка наразі ситуація в укриттях «Азовсталі», де від постійних обстрілів ховаються жителі Маріуполя, повідомив один з керівників оборони міста – командир 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина в інтерв’ю Lb.ua.

Цивільні фактично стали заручниками, оскільки бояться вийти на вулицю через постійні обстріли російських окупнтів.

«Я вважаю, що все місто Маріуполь потребує уваги і гуманітарного коридору, гуманітарної місії. І це потрібно було зробити вже дуже давно, тому що цивільні люди, громадяни України залишились сам на сам з проблемою в окупованому місті», - наголосив Сергій Волина.

Значна частина мирних жителів сховалася саме в укриттях «Азовсталі».

«З тієї інформації, якою я володію і те, що бачив на власні очі, цивільних людей тут сотні, дітей разом з ними - десятки. Про тисячі сказати не можу, тому що не бачив такої кількості. Хоча це дуже можливо, тому що площа достатньо велика і, як ви кажете, сховища роз’єднанні, розрізнені, тому кількість може бути більша», - зазначив військовий.

Сергій Волина наголосив, що ситуація на «Азовсталі» наразі критична.

«Ситуація утопічна - продовольства немає, води немає, медикаментів немає взагалі. Ситуація дуже критична», - сказав захисник Маріуполя.

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