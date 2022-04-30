Українські полонені повернулися додому з важкими травмами та слідами катувань. Подробиці обміну повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук у розмові з «Бі-Бі-Сі».
РФ намагалася обміняти вивезених насильно українських цивільних на російських військовополонених, що заборонено Женевською конвенцією. Однак Україна відмовилася і зажадала від РФ повернути захоплених українських цивільних осіб.
«Ми знаємо, що там понад тисячу заручників, у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова», - заявила Верещук.
Також вона повідомила, що росія неохоче повертає викрадених цивільних українок.
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«Жінок ми дістаємо мало не плоскогубцями. Тепер ми відмовляємось проводити обмін без жінок у списку», - сказала Верещук.
За словами Верещук, дев’ять цивільних повернено в Україну з тяжкими травмами, у тому числі з ампутованими кінцівками та слідами тортур.
"На цьому обміні були важкопоранені - ампутовані кінцівки, сепсис, інші важкі травми. Були явні ознаки катувань. Історії, які вони нам розповідали, жахливі", - додала Верещук.
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