Заступник командира полку» Азов " капітан Святослав Паламар закликав до термінової евакуації мирних громадян і поранених українських захисників. Заява також з'явилася в Телеграм-каналах.

Паламар звернувся до Верховного Головнокомандувача з проханням подбати про поранених солдатів, які в страшних муках помирають від неналежного лікування.

"Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатися зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується ніяких етичних норм, конвенцій або законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!",- заявив захисник Маріуполя.

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За словами омбудсмена, для своїх пропагандистських цілей окупанти наражають на небезпеку маленьких дітей, створюючи ілюзію мирного життя.

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