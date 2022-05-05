Представник Пентагону каже, що військові рф демонструють "повільний і нерівномірний прогрес", говорячи про ситуацію в Маріуполі.

У Маріуполі знаходиться дві ворожих батальйонно-тактичних групи. Крім росіян там можуть бути чеченські бойовики. У Пентагоні підрахували приблизну кількість російських солдатів, які знаходяться в зруйнованому українському місті.

За словами спікера Пентагону Джона Кірбі, загальна кількість окупантів у цьому місті може становити близько двох тисяч.

"Приблизно дві БТГ росіян все ще знаходяться в Маріуполі... Ми думаємо, що там є суміш якихось інших неросійських Збройних сил. Наприклад, деякі чеченські бойовики. Тобто, приблизно пара тисяч, але я б з обережністю повідомляв про це",- сказав представник Міноборони США.

Кірбі зазначив, що більшість окупантів, які перебували навколо Маріуполя, були перекинуті в інші точки фронту. Зокрема, на північ в район селища Велика Новосілка, який знаходиться біля адмінкордону Донецької області. При цьому спікер каже, що Маріуполь все ще оточений.

Також представник Пентагону каже, що військові рф демонструють "повільний і нерівномірний прогрес", говорячи про ситуацію в Маріуполі.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у Маріуполі ввели інформаційну блокаду.

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