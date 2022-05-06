Дроны следят за перемещениями украинских воинов, и сразу же их обстреливают из минометов.

Штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжается. Украинские защитники дают отпор врагу уже несколько месяцев. Один из украинских военных рассказал, сколько еще они смогут продержаться. Об этом сообщает издание Bild.

Он подтвердил, что враг уже прорвался на территорию завода и бои точаться внутри. Дроны следят за перемещениями украинских воинов, и сразу же их обстреливают из минометов. Боец не исключил, что оккупанты хотят захватить несколько украинских защитников живыми, чтобы "хотят отправить на парад 9 мая в клетках".

Он добавил, что они смогут продержаться не больше недели и что они уже не надеются на спасение.

"Здесь каждый день тяжелый и каждый день умирают люди – братья и сестры. Мы надеемся на возможную помощь третьей страны, но нас с каждым днем ​​становится все меньше. Думаю, еще неделю продержимся. Но через неделю никто не сможет пробиться сюда по коридору. Забудьте нас, нам отсюда не выбраться", – сказал украинский боец, который находится на "Азовстали".

Напомним, защитники Мариуполя спели марш ВСУ в перерыве между боями, видео.

Как сообщала Politeka, защитник Мариуполя призвал организовать эвакуацию для раненных солдат.

Также Politeka писала, в Пентагоне рассказали, сколько солдат рф находится в Мариуполе.