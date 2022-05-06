Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви "живої сили". Незважаючи на неодноразові заяви Кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, такі випадки фіксуються все частіше. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, до бойових дій на території України активно залучаються військовослужбовці строкової служби 217 повітряно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії (Іваново). Зараз 98 дивізія бере участь у боях на території Харківської області.

Крім того, поспіх у питанні відновлення втрат призводить до скорочення періоду навчання майбутніх військових. Новобранці 8 армії Південного військового округу ЗС рф проходять 4-денний курс підготовки, після чого направляються на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України. Це робить їх слабкими і недостатньо підготовленими до реальної війни - легка мішень для ЗСУ.

Також російська влада на примусово-добровільній основі направляє до 40 медичних працівників Криму в безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін "відрядження" – до двох тижнів. Озвучена мета – "надання допомоги".

Разом з тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців РФ. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу.

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