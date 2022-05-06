Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления Кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново). Сейчас 98 дивизия участвует в боях на территории Харьковской области.

Кроме того, спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих военных. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС рф проходят 4-дневный курс подготовки, после чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины. Это делает их слабыми и недостаточно подготовленными к реальной войне - легкая мишень для ВСУ.

Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок "командировки" – до двух недель. Озвученная цель – "оказание помощи".

Вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих рф. Они не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.

Напомним, оккупанты заставляют украинцев принимать "гражданство" ОРЛО.

Как Politeka сообщала, оккупанты придумали лайфхаки, как не вернуться домой "грузом 200".

Также Politeka писала, что россия может объявить Украине полноценную войну, Шмыгаль назвал дату.