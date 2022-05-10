Як повідомило ГУР Міноборони, керівникам дитсадків окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для відправлення в захоплений Маріуполь і прилеглі населені пункти – Мангуш, Микільське, Ялта.
Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".
Подібним чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.
Таке переміщення кадрів пов'язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також позначається масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію і відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.
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Відомо, що персонал, який готується до переведення на роботу в інші регіони, всіляко противиться такому рішенню. Деякі погрожують звільнитися, якщо розпорядження не буде скасовано.
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