Як повідомило ГУР Міноборони, керівникам дитсадків окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для відправлення в захоплений Маріуполь і прилеглі населені пункти – Мангуш, Микільське, Ялта.

Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".

Подібним чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

Таке переміщення кадрів пов'язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також позначається масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію і відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.

Відомо, що персонал, який готується до переведення на роботу в інші регіони, всіляко противиться такому рішенню. Деякі погрожують звільнитися, якщо розпорядження не буде скасовано.

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