Как сообщает ГУР Минобороны, руководителям детсадиков оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправления в захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта.
Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".
Подобным образом отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.
Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями.
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Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.
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