Радник глави офісу президента Олексій Арестович у вечірньому ефірі У Марка Фейгіна розповів про спроби російських окупантів домогтися формального успіху і вийти на кордони Луганської та Донецької областей.

За словами експерта, зараз російська армія кидає в Україну всі свої резерви, навіть не дуже підготовлені. Однак, це грандіозне навантаження для українських військ.

"Російська армія кидає все, останній резерв. Вони теж не можуть накопичити ресурси. Терміни підготовки і злагодження від 4 до 6 діб. Але кидається в бій, тому що їм у Щоб те не стало домогтися формального успіху і вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Тільки сформували підрозділ і відразу сюди. Це грандіозне навантаження для наших військ", - розповів Арестович.

Раніше повідомлялося, що у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про успіхи наших захисників, а також звернувся до народу з проханням не тиснути на Збройні Сили України.

"Збройні сили нашої держави забезпечили нам всім Хороші новини з Харківської області. Поступово відтісняють окупантів від Харкова. Хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірні емоції. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижня і щодня очікуються певні перемоги", - закликав Зеленський.

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