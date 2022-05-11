Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал о попытках российских оккупантов добиться формального успеха и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

По словам эксперта, сейчас российская армия бросает в Украину все свои резервы, даже не очень подготовленные. Однако, это грандиозная нагрузка для украинских войск.

"Российская армия бросает все, последний резерв. Они тоже не могут накопить ресурсы. Сроки подготовки и слаживания от 4 до 6 суток. Но бросается в бой, потому что им во чтобы то ни стало добиться формального успеха и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Только сформировали подразделение и сразу сюда. Это грандиозная нагрузка для наших войск", – рассказал Арестович.

Ранее сообщалось, что в вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал об успехах наших защитников, а также обратился к народу с просьбой не давить на Вооруженные силы Украины.

"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и ежедневно ожидаются определенные победы", - призвал Зеленский.

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