Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова с маленьким сыном уехала в Израиль, где активно рассказывает о своей жизни без мужа. Причем изначально она заявила, что уезжает лишь на несколько дней навестить родственников, но ее планы изменились после приезда.

В этот раз Репяхова показала, как веселится с ребенком на прогулках и как выглядит ее время теперь, вдали от дома.

«Я не хочу сказать, что люблю тебя больше всех на свете. Ведь я здесь для того, чтобы весь мир любил тебя так сильно, как я» - написала Репяхова под кадрами с сыном.

В сети отреагировали:

«Самая искренняя любовь ❤️🌹; Такие хорошие. Мама и сын ❤️❤; Так хорошо 😍🙏 Жизнь продолжается и сейчас, как никогда, так важны эти моменты с детьми, с родными, к кофе утром и тихими днями 🙏 Скорейшей нам всем победы 💪🇺🇦; Ну какой же пупсик! Катюша, в рекламу его нужно 💙💛; Чтобы вся вселенная…..?!».

До этого Катя Репяхова решила пожаловаться на подпорченный отдых из-за неожиданных обстоятельств.

«Утро началось с температуры Мишутки. Сегодня мы планировали ехать в Тель Авив, чтобы посмотреть, как празднуют День Независимости Израиля. Однако к сожалению Мишутка заболел и там было бы много народа» - прокомментировала свой день Репяхова.

Она также показала, как проходит ее день сейчас после изменившихся планов.

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