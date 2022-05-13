Жителі окупованих територій України зіткнулися з величезною проблемою - їх банківські рахунки блокуються.

Судячи з відгуків по ПриватБанку на minfin.com.ua -випадок не одиничний.

"Сьогодні були заблоковані карти банку без попередження. Але оператор каже, що вчора було повідомлення, але це брехня.



При спробі з'ясувати, чому заблокували картки, відповідь вразила, що нібито є неприємна інформація щодо власника картки. Я клієнт банку довгі роки і все було в порядку, поки я не опинилася в окупації.

Зараз всім і так важко, але такі вчинки демонструють, що люди нікому не потрібні і я залишилася один на один зі своєю проблемою. Мені порекомендували звернутися в поліцію за роз'ясненням, але в окупації це неможливо!",- повідомляє мешканка тимчасово окупованого Мелітополя.

"Сьогодні заблокували мої всі рахунки, на гарячій лінії 3700 так і не повідомили, на якій підставі, сказали що зв'яжуться і що проводиться якась перевірка. І це голд клуб Приватбанку! Зарплатна картка!"- повідомляє інший житель міста.

У Приватбанку зазначають, що у своїй діяльності банк керується чинним законодавством і нормами НБУ. Відповідно до умов і Правил надання банківських послуг, банк має право обмежити рахунки клієнта у випадках, коли це необхідно для дотримання чинного законодавства.

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