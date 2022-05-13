Жители оккупированных территорий Украины столкнулись с огромной проблемой - их банковские счета блокируются.

Судя по отзывам по ПриватБанку на minfin.com.ua - случай не единичный.

"Сегодня были заблокированы карты банка без предупреждения. Но оператор говорит, что вчера было сообщение, но это ложь.



При попытке выяснить, почему заблокировали карточки, ответ поразил, что якобы есть неприятная информация относительно владельца карты. Я клиент банка долгие годы и все было в порядке, пока я не оказалась в оккупации.

Сейчас всем и так тяжело, но такие поступки демонстрируют, что люди никому не нужны и я осталась один на один со своей проблемой. Мне порекомендовали обратиться в полицию за разъяснением, но в оккупации это невозможно!", - сообщает жительница временно оккупипованного Мелитополя.

"Сегодня заблокировали мои все счета, на горячей линии 3700 так и не сообщили, на каком основании, сказали что свяжутся и что проводится какая то проверка. И это голд клуб Приватбанка! Зарплатная карточка!" - cообщает другой житель города.

В ПриватБанке отмечают, что в своей деятельности банк руководствуется действующим законодательством и нормами НБУ. В соответствии с Условиями и Правилами предоставления банковских услуг, банк имеет право ограничить счета клиента в случаях, когда это необходимо для соблюдения действующего законодательства.

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