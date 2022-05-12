З 12 травня, розпочинається загальнонаціональна акція «Незахищені учасники руху». Незважаючи на те, що проходить вона в Польщі, попасти під її дію можуть і тисячі українців, які вїхали в країну після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

В першу чергу перевірятимуть, чи дотримуються водії правил щодо пішоходів, велосипедистів, користувачів двоколісних транспортних засобів.

Крім того очікується посилене патрулювання біля пішохідних переходів, велосипедних маршрутів, в місцях, де багато двоколісного транспорту, пише Finance.ua.

Що стосується сум штрафів, то це 1500 зл, тобто 10 200 грн.

Викласти гроші доведеться за такі правопорушення:

Обгін транспортного засобу, який рухався в тому ж напрямку, але зупинився, щоб дати дорогу пішоходу.

Пішоходу не надана дорога при переході тротуару або пішохідної доріжки або під час руху на площі, де рух пішоходів і транспортних засобів відбувається на одній поверхні.

Не надана дорога пішоходам водієм транспортного засобу в мікрорайоні.

Порушення обов'язку зупинити транспортний засіб в такому місці і в такий час, щоб забезпечити вільний доступ пішоходам до транспортних засобів громадського транспорту при відсутності острівця для пасажирів на зупинці.

У разі обгону транспортного засобу на пішохідному переході.

Не надана дорога пішоходам під час їзди заднім ходом.

Якщо водій не зупинив транспортний засіб для того, щоб особа з інвалідністю могла перетнути дорогу за спеціальним знаком.

Ненадання дороги пішоходу на пішохідному переході або в'їзд на нього.

Водій транспортного засобу, що повертає на поперечну дорогу, не поступився дорогою пішоходу, який переходить дорогу на перехресті, на яке той виїжджає.

Порушення заборони на проїзд уздовж тротуару або пішохідного переходу.

Додамо, з 24 лютого в країну в'їхало понад 3,2 мільйона українців.

Також нагадаємо про нові штрафи і в Україні. Так, було вирішено повернути фіксацію перевищення швидкості на дорогах – відповідно буде відновлена і система штрафів за таке порушення правил дорожнього руху.

Крім того, планують розширити кількість правопорушень, які камера може зняти. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нагадавши, українцям дадуть додаткову фінансову допомогу-кому і скільки заплатять.

Також повідомлялося, що в Україні змінилися правила ввезення євроблях-що потрібно знати.

Крім того Politeka.net писала про штрафи до 51 тисяч гривень.