С12 мая, начинается общенациональная акция «Незащищенные участники движения». Несмотря на то, что проходит она в Польше, попасть под ее действие могут и тысячи украинцев, которые въехали в страну после полномасштабного вторжения рф в Украину.

В первую очередь будут проверять, соблюдаются ли водители правил в отношении пешеходов, велосипедистов, пользователей двухколесных транспортных средств.

Кроме того ожидается усиленное патрулирование возле пешеходных переходов, велосипедных маршрутов, в местах, где много двухколесного транспорта, пишет Finance.ua.

Что касается сумм штрафов, то это 1500 зл, то есть 10 200 грн.

Выложить деньги придется за такие правонарушения:

Обгон транспортного средства, который двигался в том же направлении, но остановился, чтобы уступить дорогу пешеходу.

Пешеходу не предоставлена дорога при переходе тротуара или пешеходной дорожки или во время движения на площади, где движение пешеходов и транспортных средств происходит на одной поверхности.

Не предоставлена дорога пешеходам водителем транспортного средства в микрорайоне.

Нарушение обязанности остановить транспортное средство в таком месте и в такое время, чтобы обеспечить свободный доступ пешеходам к транспортным средствам общественного транспорта при отсутствии островка для пассажиров на остановке.

В случае обгона транспортного средства на пешеходном переходе.

Не предоставлена дорога пешеходам во время езде задним ходом.

Если водитель не остановил транспортное средство для того, чтобы лицо с инвалидностью могло пересечь дорогу по специальному знаку.

Непредоставление дороги пешеходу на пешеходном переходе или въезд на него.

Водитель транспортного средства, поворачивает на поперечную дорогу, не уступил дорогу пешеходу, который переходит дорогу на перекрестке, на которое тот выезжает.

Нарушение запрета на проезд вдоль тротуара или пешеходного перехода.

Добавим, с 24 февраля в страну въехало более 3,2 миллиона украинцев.

Также напомним о новых штрафах и в Украине. Так, было решено вернуть фиксацию превышения скорости на дорогах – соответственно будет восстановлена и система штрафов за такое нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, планируют расширить количество правонарушений, которые камера может снять. Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Напомним, украинцам дадут дополнительную финансовую помощь - кому и сколько заплатят.

Также сообщалось, что в Украине изменились правила ввоза евроблях - что нужно знать.

Кроме того Politeka.net писала о штрафах до 51 тысяч гривен.