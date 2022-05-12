По всій Україні ліг ПриватБанк. Так, 12 травня у додатку "Приват24" стався збій. Клієнти банку скаржаться, що не можуть авторизуватися в системі. Про це повідомляється на сторінці банку в Facebook.
Банк пояснює це регламентними роботами з безпеки і про терміни їх закінчення не повідомляє.
"Друзі! На жаль, зараз спостерігаємо труднощі при вході в Приват24. Не турбуйтеся - наші фахівці вже вирішують питання. Беремо і лагодимо!", - йдеться в повідомленні ПриватБанку.
Українці в мережі під кількома постами залишили коментарі, де поскаржилися на проблеми, з якими зіткнулися. У багатьох при вході в банкінг пише помилка входу.
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"Якраз хотіла оплатити комуналку через додаток, і знову збій", "Знову не працює Приват24! Всі справи накрилися", "Не довго фанфари грали, не довго ПриватБанк працював... На приват24 не зайти", " Приват24 лежить, якого біса твориться?", "Пише помилка входу", — писали українці.
Нагадаємо, що ПриватБанк розповів про закриття популярної програми.
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк виплачуватиме по 2200 гривень.
Також Politeka писала, що ПриватБанк попередив українців про незручності, терміни затягуються.