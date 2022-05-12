По всей Украине лег Приватбанк. Так, 12 мая в приложении "Приват24" произошел сбой. Клиенты банка жалуются, что не могут авторизоваться в системе. Об этом сообщается на странице банка в Facebook.
Банк обьясняет это регламентными работами по безопасности и о сроках их окончания не сообщает.
"Друзья! К сожалению, сейчас наблюдаем трудности при входе в Приват24. Не беспокойтесь — наши специалисты уже решают вопрос. Берем и чиним!", — говорится в сообщении ПриватБанка.
Украинцы в сети под несколькими постами оставили комментарии, где пожаловались на проблемы, с которыми столкнулись. У многих при входе в банкинг пишет ошибка входа.
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"Как раз хотела оплатить коммуналку через приложение, и снова сбой", "Опять не работает Приват24! Все дела накрылись", "Не долго фанфары играли, не долго ПриватБанк работал... На приват24 не зайти", "Приват24 лежит, какого чёрта творится?", "Пишет ошибка входа", — писали украинцы.
Напомним, что ПриватБанк рассказал о закрытии популярной программы.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен.
Также Politeka писала, что ПриватБанк предупредил украинцев о неудобствах, сроки затягиваются.