Співробітниця "Азовсталі" Наталія Бабеуш протягом двох місяців готувала їжу для людей, які ховалися в бункері підприємства (серед них було 8 дітей).

Наталя розповіла про те, як проходили їхні дні під землею.

Малюки називали Наталію "Тьотя Суп". Жінка приїхала з Маріуполя до Запоріжжя евакуаційним автобусом 8 травня.

"Мені дуже подобалося спостерігати за дітьми. Вони давали сили прокидатися кожен день. Придумувати якісь маленькі міні-сніданки. Я розуміла, що діти постійно хотіли їсти - вони просили печеньку, але в таких умовах це було неможливо. Тому в гречку додавала трохи борошна, щоб ця гречка не розпадалася на сковороді. Робила гречаники, іноді оладки. Хтось із батьків давав рис - додавала туди трохи борошна і виходили якісь рисові оладки.

Я кожен день думала, що мені готувати завтра. І коли ми лягали перед сном, були думки: "а який буде сніданок у дітей?".

Страшно, коли дитина просить "Дай печеньку", а ти розумієш, що у тебе нічого немає, крім цих консерв і вони в обмеженій кількості. Як дитині 4 роки можна пояснити, чому ти не можеш дати дитині яблучко. Дуже важко", - говорит Наталя.

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