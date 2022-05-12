Співробітниця "Азовсталі" Наталія Бабеуш протягом двох місяців готувала їжу для людей, які ховалися в бункері підприємства (серед них було 8 дітей).
Наталя розповіла про те, як проходили їхні дні під землею.
Малюки називали Наталію "Тьотя Суп". Жінка приїхала з Маріуполя до Запоріжжя евакуаційним автобусом 8 травня.
"Мені дуже подобалося спостерігати за дітьми. Вони давали сили прокидатися кожен день. Придумувати якісь маленькі міні-сніданки. Я розуміла, що діти постійно хотіли їсти - вони просили печеньку, але в таких умовах це було неможливо. Тому в гречку додавала трохи борошна, щоб ця гречка не розпадалася на сковороді. Робила гречаники, іноді оладки. Хтось із батьків давав рис - додавала туди трохи борошна і виходили якісь рисові оладки.
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Я кожен день думала, що мені готувати завтра. І коли ми лягали перед сном, були думки: "а який буде сніданок у дітей?".
Страшно, коли дитина просить "Дай печеньку", а ти розумієш, що у тебе нічого немає, крім цих консерв і вони в обмеженій кількості. Як дитині 4 роки можна пояснити, чому ти не можеш дати дитині яблучко. Дуже важко", - говорит Наталя.
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