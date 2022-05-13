Російські окупанти зараз намагаються прорватися на двох напрямках, а їх першорядне завдання – оточення українських захисників на Донбасі. Такими даними розвідників поділилось Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Відомство звернуло увагу на те, що на Донбасі росія докладає значних зусиль у районах Ізюму та Сєвєродонецька, щоб домогтися прориву до Слов'янська і Краматорська. На цьому напрямку окупанти хочуть насамперед оточити українських воїнів, відрізати їх від підтримки або підкріплення з боку військ на заході країни.
У той же час ЗСУ успішно запобігли спробі російської переправи через річку Сіверський Донець.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Жеруть ікру, поки міста перетворюються на руїни": у "ДНР" влаштували свято з Лепсом під час війни
Відновити повну боєздатність не можна: українська розвідка дізналася про нове фіаско росіян
Бомбу замаскував під милицю: житель Дніпра збирався підірвати натовп, в СБУ розкрили подробиці
З'явилася нова можливість: у США назвали терміни перемоги ЗСУ над росією
У британській розвідці вказали: переправа через річку в умовах бойових дій є дуже ризикованим маневром "і свідчить про те, що російське командування змушене домагатися прогресу в своїх операціях на сході України" на них явно тиснуть зверху.
Нагадаємо, що у Британії вказали на ознаки майбутньої поразки рф.
Як повідомляла Politeka, ворог стягує в прикордонні райони артилерію.
Також Politeka писала, що у Херсоні окупанти влаштували дебош у СІЗО, з'ясувалася причина.