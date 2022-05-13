Російські окупанти зараз намагаються прорватися на двох напрямках, а їх першорядне завдання – оточення українських захисників на Донбасі. Такими даними розвідників поділилось Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Відомство звернуло увагу на те, що на Донбасі росія докладає значних зусиль у районах Ізюму та Сєвєродонецька, щоб домогтися прориву до Слов'янська і Краматорська. На цьому напрямку окупанти хочуть насамперед оточити українських воїнів, відрізати їх від підтримки або підкріплення з боку військ на заході країни.

У той же час ЗСУ успішно запобігли спробі російської переправи через річку Сіверський Донець.

У британській розвідці вказали: переправа через річку в умовах бойових дій є дуже ризикованим маневром "і свідчить про те, що російське командування змушене домагатися прогресу в своїх операціях на сході України" на них явно тиснуть зверху.

Нагадаємо, що у Британії вказали на ознаки майбутньої поразки рф.

Як повідомляла Politeka, ворог стягує в прикордонні райони артилерію.

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