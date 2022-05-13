Про це свідчить нова телефонна розмова, перехоплена СБУ.
В опублікованій розмові можна почути, як п'яний окупант, який зараз стоїть у Херсонській області, розповідає дружині про звірства над цивільними. І цим дуже її лякає.
"Я можу взяти людину і в голову "бам"... з кулемета сто чоловік прошити, так. Голову можу відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довбо * бом став, я взагалі еб * нутий став", - каже окупант своїй дружині.
Жінка стурбована, як вони будуть жити разом, але загарбник не дуже переживає:
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"Коли були цивільні, я цивільних в окопи кидав. Всім по голові стріляв... Настя, ти на мене не дивись, те, що я у тебе такий "добрий". Я у тебе, який є, я приїду таким, який я є".
Окупант також запевняє, що зворотної дороги немає, а після повернення візьметься за виховання сина, щоб той "виріс нормальним"
Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.
Як повідомляла Politeka, вояки з "ДНР" порівнюють армію рф з в'язницею і бунтують.
Також Politeka писала, що дружина окупанта мріє мучити українських дітей, перехоплення СБУ.