Український телеведучий Андрій Бєдняков народився і виріс в цьому місті, у нього там було багато друзів і знайомих.

Росіяни ненавидять Маріуполь і безжально намагаються його знищити. Український телеведучий Андрій Бєдняков, який народився і виріс в цьому місті, розповів три ймовірних причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.

Першою причиною він назвав - події 2014 року, коли місто не підкорилося росіянам. Тоді українцям вдалося звільнити його від самопроголошених формувань, які намагалися приєднати населений пункт до так званих "республік".

"По-друге, "Азов". Для них це як би якась "червона ганчірка". І, по-третє, наші воїни просто так не віддадуть цю територію", – каже Бєдняков.

Телеведучий також вказав на зміни в думках багатьох маріупольців після подій останніх восьми років.

"Я знав достатньо тих, хто говорив, що потрібно було і їм "туди" приєднатися, а потім поступово змінили свою думку. Спочатку ж ніхто не розумів нічого, думали, що все буде добре, потім подивилися, що сталося з Донецьком, і зрозуміли, що туди не хочуть", – додав він.

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Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Біднякова трапилася трагедія.

Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.