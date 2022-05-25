Про це, як пише Politeka.net, в ході брифінгу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. У тому числі і ті, хто виїхав за кордон.

"Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон або навіть за кордон і не можуть зв'язатися зі своїм навчальним закладом, то вони можуть долучитися до будь-якого дистанційної школи і ця школа буде замовляти їм свідоцтво", - пояснив Бабак.

Також представник комітету повідомив, що наступного року в «Дії» з'явиться електронний атестат. Його хотіли запустити цього року, але не встигли.

"Тому що одночасно потрібно робити зміни в державних реєстрах і в законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", - повідомив Бабак.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, чи зможуть українські діти піти в школу з 1 вересня.

Крім того повідомлялося, що ЗНО-2022 складатимуть онлайн, обмудсмен розкрив абітурієнтам подробиці.

Також Politeka.net писала, що в Раді ухвалять важливі зміни, які торкнуться тисяч школярів.