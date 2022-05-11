Для посилення можливості дистанційної освіти, народні депутати пропонують внести зміни до двох чинних законів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Верховної Ради України, із початку вторгнення російської федерації майже 1.5 млн дітей були змушені виїхати з України.

Однак, опинившись за межами рідної країни, вони все одно мають можливість продовжувати навчальний процес – завдяки допомозі та підтримці в країнах тимчасового перебування.

Для посилення можливості дистанційної освіти народні депутати пропонують внести зміни до двох чинних законів. Зокрема, у законі про освіту в статті, яка стосується навчання в умовах воєнного стану, хочуть запровадити Національну платформу дистанційного та змішаного навчання для внутрішньо переміщених здобувачів освіти та тих, які вимушено перебувають за кордоном.

Таким чином школярам можуть дозволити навчатися будь-де за національною освітньою програмою.

Нагадаємо, понад 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.

Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв не змінилася – 226. Зросла кількість поранених – 417.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15.

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