Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словм, все выпускники получат свидетельства о полном общем среднем образовании. В том числе и те, кто выехал за рубеж.

«Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они выехали в другой регион или даже за границу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут приобщиться к любому дистанционной школе и эта школа будет заказывать им свидетельство», - пояснил Бабак.

Также представитель Комитета сообщил, что в следующем году в «Дії» появится электронный аттестат. Его хотели запустить в этом году, но не успели.

«Потому что одновременно нужно делать изменения в государственных реестрах и в законодательстве, чтобы получить доступы к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дії", - сообщил Бабак.

Напомним, ранее появилась информация, смогут ли украиинские дети пойти в школу с 1 сентября.

Кроме того сообщалось, что ЗНО-2022 будут сдавать онлайн, обмудсмен раскрыл абитуриентам подробности.

Также Politeka.net писала, что в Раде примут важные изменения, которые коснутся тысяч школьников.