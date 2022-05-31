Українці скаржаться, що досі не отримали обіцяної від держави суми в розмірі 6 500 гривень.

У Приватбанку пояснили, чому так відбувається. Так, одна з клієнток банку повідомила, що заявка була подана ще в березні, але грошей все ще немає.

"Подали заявку на допомогу 6500 грн. 30 березня. Виплату досі не отримали, чи треба чекати? Карта ПриватБанк", - повідомила клієнтка на сайті Мінфін.

У свою чергу в ПриватБанку пояснили механізм виплат і чому можуть бути затримки:

"Міністерство економіки є розпорядником державних коштів, що відповідає за нарахування коштів на зазначені рахунки користувачів. Банк є одержувачем коштів від Міністерства економіки і здійснює зарахування на карту відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку. На скільки ми бачимо, є деякі затримки у фінансуванні Мінекономіки - потрібно почекати".

У Приватбанку також запевнили, що банк відразу перерахує гроші після отримання фінансування.

Нагадаємо, у Приватбанку попередили про зміни з 1 червня – як изменчтся правила для клієнтів.

Також повідомлялося, що у Приватбанку попередили про додаткове обмеження щодо готівки.

Крім того, Politeka.net писала, що клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.