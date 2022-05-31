Украинцы жалуются, что до сих пор не получили обещанной от государства суммы в размере 6 500 гривен.

В ПриватБанке пояснили, почему так происходит. Так, одна из клиенток банка сообщила, что заявка была подана еще в марте, но денег все еще нет.

«Подали заявку на помощь 6500 грн. 30 марта. Выплату до сих пор не получили, надо ли ждать? Карта ПриватБанк», - сообщила клиентка на сайте Минфин.

В свою очередь в ПриватБанке объяснили механизм выплат и почему могут быть задержки:

«Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей. Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. На сколько мы видим, есть некоторые задержки в финансировании Минэкономики — нужно подождать».

В ПриватБанке также заверили, что банк сразу перечислит деньги после получения финансирования.

Напомним, в ПриватБанке предупредили об изменениях с 1 июня – как изменчтся правила для клиентов.

Также сообщалось, что в ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении относительно наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.