Українські захисники знищили великий підрозділ "вагнерівців" на Донбасі. Інформацію про це підтверджує СБУ, представивши також перехоплену розмову окупант.

Після ліквідації елітної частини "рядові" російські окупанти тепер бояться воювати.

"Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВК-шників он скільки загнали... а толку їх*Я Немає від цих ПВК-шників! Там вони, всі полягли, ці ПВК-шники. Це, бл*, спецназ, нах*й! Підготовлений, еб * ний в рот! Вони всі впали. Ну не все, там залишки якісь безспонтові залишилися. Хто його знає, я більше взагалі виходів не бачу з цієї ситуації", - каже окупант своїй дружині.

Жінка йому порадила послати всіх з керівництвом, адже продовжувати воювати так їм не вдасться. В СБУ нагадали, що у окупантів ще є шанс здатися в полон.

Раніше в мережі поширилося відео, як працівники золотодобувної компанії "Полюс" влаштували страйк. Як виявилося, їм ще з березня не платять зарплату.

Російські ЗМІ з'ясували, що страйк стався на родовищі Благодатне в селищі Еруда. Там працівники відмовлялися продовжувати працювати через борги по зарплаті. Вони влаштували піший марш по дорозі, ходити по якій заборонено.

Нагадавши, Фаріон різко відповіла на пропозиції Кіссінджера віддати рф частину України: "пішов би ти...".

Як повідомляла Politeka, "Маніакальна фаза Закінчилася": Арестович попередив українців, що їх чекає в найближчому майбутньому.

Також як повідомляла Politeka, "Добре, що втекла": Пугачову публічно принизили в Росії, Примадонна це так не залишила.