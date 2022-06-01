Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК.

Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної Військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою. Про це повідомив прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, чиновник сприяв використанню в комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії в якості гуманітарної підтримки.

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив одну з обласних медзакладів, як одержувача частини цієї гумдопомоги.

Зазначено, що схему вдалося викрити через гендиректора медзакладу.

В СБУ розповіли, що керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих "швидких" на власну благодійну організацію, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто, зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безкоштовної держдопомоги. Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК.

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