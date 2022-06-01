Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної Військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою. Про це повідомив прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, чиновник сприяв використанню в комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії в якості гуманітарної підтримки.
Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив одну з обласних медзакладів, як одержувача частини цієї гумдопомоги.
Зазначено, що схему вдалося викрити через гендиректора медзакладу.
В СБУ розповіли, що керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих "швидких" на власну благодійну організацію, для надання платних транспортних послуг хворим.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Стихія обрушилася на Кривий Ріг, вулиці потопають у воді: кадри того, що відбувається
Грошова допомога від міжнародних організацій, українцям сказали, як її отримати: «Від сьогодні…»
Білорусь стягнула "Іскандери": в РНБО відповіли, чи зможе Україна відбити атаку
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
Тобто, зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безкоштовної держдопомоги. Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК.
Нагадаємо, що в Одесі вкрали мільйони на ремонті школи.
Як повідомляла Politeka, СБУ викрила масштабну схему чиновників, подробиці.
Також Politeka писала, що СБУ нейтралізувала діяльність ворогів у кількох областях.