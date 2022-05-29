Відомий український телеведучий Юрій Горбунов разом з дружиною Катериною Осадчою активно підтримують Україну в боротьбі проти путінської агресії та українців, які постраждали від війни.
На своїй сторінці в Instagram Горбунов розмістив фото- та відеозвіт своїх відвідин Охматдиту в Києві. Компанію йому склав гендиректор медичного закладу Жовнір Володимир Аполлінарійович. На кадрах видно юних пацієнтів лікарні. Одна з дівчаток, що перебуває на лікуванні, вчиться грати на гітарі, й Горбунов спробував показати їй що вміє.
"Лікарі війни щодня бачать найжахливіші її наслідки, а дитячі лікарі відчувають ці жахи в тисячі разів більше. Директор Охмадиту при кожній нашій зутрічі повторіює - за що цим дітям така доля?
Але абсолютно в кожного паціента чи лікаря є абсолютна віра в краще майбутнє 🙏", — пише Горбунов.
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Українці в коментарях подякували і Горбунову, і лікарям.
"Дякуємо за підтримку команди лікарні Охматдит та наших маленьких пацієнтів!";
"Дай, боже, йому сил та здоров'я".
Катя Осадча також зараз займається суспільно важливою місією — своїм проектом "Пошук зниклих". Ведуча повідомила, що тепер у них є й сторінка в Instagram.
Нагадаємо, Юрій Горбунов від душі висміяв слова пропагандистів про українське походження Байдена.
Як повідомляла Politeka, Горбунова розпекли в мережі за перетин кордону.
Також Politeka писала, що Осадча і Горбунов побували на Канському кінофестивалі з важливою місією.