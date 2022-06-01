Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.
Именно этот профильный заместитель главы ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи.
Указано, что схему удалось разоблачить через гендиректора медучреждения.
В СБУ рассказали, что руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на собственную благотворительную организацию, для предоставления платных транспортных услуг больным.
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То есть, злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для бесплатной госпомощи. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК.
Напомним, что в Одессе украли миллионы на ремонте школы.
Как сообщала Politeka, СБУ разоблачила крупную схему чиновников, подробности.
Также Politeka писала, что СБУ нейтрализовала деятельность врагов в нескольких областях.