Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно этот профильный заместитель главы ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи.

Указано, что схему удалось разоблачить через гендиректора медучреждения.

В СБУ рассказали, что руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на собственную благотворительную организацию, для предоставления платных транспортных услуг больным.

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То есть, злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для бесплатной госпомощи. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, что в Одессе украли миллионы на ремонте школы.

Как сообщала Politeka, СБУ разоблачила крупную схему чиновников, подробности.

Также Politeka писала, что СБУ нейтрализовала деятельность врагов в нескольких областях.