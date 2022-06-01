Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК.

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Именно этот профильный заместитель главы ОВА был ответственным за распределение "скорых" и определил одно из областных медучреждений, как получателя части этой гумпомощи.

Указано, что схему удалось разоблачить через гендиректора медучреждения.

В СБУ рассказали, что руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных "скорых" на собственную благотворительную организацию, для предоставления платных транспортных услуг больным.

То есть, злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые на самом деле предусматривались для бесплатной госпомощи. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК.

Напомним, что в Одессе украли миллионы на ремонте школы.

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