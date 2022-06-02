Допомога по е-лікарняному тепер можна отримати на підставі витягу. Тим же, у кого виникли проблеми з отриманням необхідно звернутися за консультацією.

Про це, як пише Politeka.net, нагадали в Пенсійному фонді України.

Так, згідно з повідомленням, з травня поточного року отримати допомогу можна не тільки на підставі оригіналу е-лікарняного, а й витягу з електронного реєстру листків непрацездатності.

"Щоб отримати виписку, працівник повинен авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП або BankID. Для цього призначено пункт меню "Запит на отримання паперових документів" розділу "Комунікації з ПФУ". Для формування витягу необхідно вибрати тип запиту» витяг з ЕРЛН", - повідомили в ПФУ.

Також витяги е-лікарняних можуть сформувати роботодавці за своїх працівників.

Втім, як виявилося, виплати по е-лікарняному не всі отримують вчасно. Так, одна з користувачок соцмереж повідомила про свою проблему - своїх виплат по е-лікарняному вона вже чекає дев'ятий місяць. Жінка зізналася, що вже й не сподівається на отримання грошей.

У Пенсійному фонді жінці порадили повідомити номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які відмовилися від реєстраційного номера облікової картки платника податків) застрахованої особи.

"Ви можете звернутися за консультацією на "гарячу лінію" Контакт-центру Пенсійного фонду України: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71, надавши більше інформації про себе», - заявили в ПФУ.

Нагадаємо, також повідомлялося про зміни щодо виплат пенсій після нового рішення Ради.

Крім того, Politeka.net писала, що деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.

Також повідомлялося, що з'явилося термінове попередження щодо виплат українцям у розмірі 3000 тисяч гривень.