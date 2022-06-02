Об этом, как пишет Politeka.net, напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Так, согласно сообщению, с мая текущего года получить помощь можно не только на основании оригинала е-больничного, но и выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности.
«Чтобы получить выписку, работник должен авторизироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП или BankID. Для этого назначен пункт меню «Запрос на получение бумажных документов» раздела «Коммуникации по ПФУ». Для формирования выписки необходимо выбрать тип запроса «Извлечение из ЕРЛН», - сообщили в ПФУ.
Также выписки е-больничных могут сформировать работодатели за своих работников.
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Впрочем, как оказалось, выплаты по е-больничному не все дожидаются вовремя. Так, одна из пользовательниц соцсетей сообщила о своей проблеме – своих выплат по е-больничному она уже ждет девятый месяц. Женщина призналась, что уже и не надеется на получение денег.
В Пенсионном Фонде женщине посоветовали сообщить номер медицинского заключения о временной нетрудоспособности, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серии (при наличии) и номере паспорта гражданина Украины (для лиц, отказавшихся от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика) застрахованного лица.
«Вы можете обратиться за консультацией на «горячую линию» Контакт-центра Пенсионного фонда Украины: 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71, предоставив больше информации о себе», - заявили в ПФУ.
Напомним, также сообщалось об изменениях относительно выплат пенсий после нового решения Рады.
Кроме того, Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.
Также сообщалось, что появилось срочное предупреждение относительно выплат украинцам в размере 3000 тысяч гривен.