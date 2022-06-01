Сьогодні семиденне опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення завершилося.
Усього в “Дії” до нього долучилися 1 726 452 користувачі. Підсумки опитування опублікувало Мінцифри.
Зокрема, було отримано наступні результати:
59% вважають, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях
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22% — пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення
19% — пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.
Ці результати передадуть до Міністерства внутрішніх справ для подальшої оцінки.
Нагадаємо, деякі українці в червні отримають пенсії з доплатами.
Також повідомлялось, що з'явилось термінове попередження щодо виплат українцям в розмірі 3000 тисяч гривень.
Також Politeka.net писала, що українців розлютило повідомлення ПриватБанку про нові правила з 1 червня.