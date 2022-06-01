Сьогодні семиденне опитування про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення завершилося.

Усього в “Дії” до нього долучилися 1 726 452 користувачі. Підсумки опитування опублікувало Мінцифри.

Зокрема, було отримано наступні результати:

59% вважають, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях

22% — пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення

19% — пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.

Ці результати передадуть до Міністерства внутрішніх справ для подальшої оцінки.

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